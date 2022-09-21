Son dakika! MSB kor gibi yaktı! Pençe Kilit Operasyonu'ndan kahreden haberler!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 2 askerimizin yaralandığını bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Büşra Mercimek
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Son dakika! MSB kor gibi yaktı! Pençe Kilit Operasyonu'ndan kahreden haberler!

Son dakika! MSB'den gelen açıklamada Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Eylül 2022 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstimlak Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olduğu ve 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

Son dakika! MSB kor gibi yaktı! Pençe Kilit Operasyonu'ndan kahreden haberler!

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

MSB DUYURDU

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Eylül 2022 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstimlak Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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