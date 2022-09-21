Son dakika! MSB kor gibi yaktı! Pençe Kilit Operasyonu'ndan kahreden haberler!

Son dakika! MSB'den gelen açıklamada Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Eylül 2022 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstimlak Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olduğu ve 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

MSB DUYURDU

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Eylül 2022 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstimlak Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.