SON DAKİKA| MSB: Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."