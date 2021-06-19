SON DAKİKA| MSB: Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Son dakika haberi... MSB: Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.
OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/E0tFSd0X9P