SON DAKİKA| MSB: Sınırda kırmızı bülten ile aranan terörist yakalandı

Son dakika haberi... Sınırda kırmızı bülten ile aranan teröristin yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

MSB'DEN SINIR GÜVENLİĞİ VURGUSU

Hatay sınırında kırmızı bültenle aranan teröristin de arasında olduğu 12 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırların güvenliğinin önemine vurgu yapılarak mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

YASA DIŞI YOLLARDAN ÜLKEYE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Yakalananlardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğunun vurgulandığı açıklamada "Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi" ifadelerinde bulunuldu.