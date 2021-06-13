SON DAKİKA| MSB: Tel Rıfat'ta cezalandırma atışlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mehmetçiğin Tel Rıfat'ta hedefleri ateş altına aldığı ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de 14 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri vurdu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile Tel Rıfat'ta cezalandırma atışlarının başladığını duyurdu. Belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı duyurulurken, aynı zamanda teröristlerin kullandığı 3 sözde karargah binasının yok edildiği belirtildi. AYRINTILAR GELECEK... terörist