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  3. Son dakika: MSB'den ABD'de yapılan toplantı için açıklama! Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti

Son dakika: MSB'den ABD'de yapılan toplantı için açıklama! Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiğini, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındığını duyurdu.

Son dakika: MSB'den ABD'de yapılan toplantı için açıklama! Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Vaşington/ABD’de icra edildi.

 Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askerî heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı."

Tayfun Altuntaş
Editör
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