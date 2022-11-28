Son dakika... MSB'den acı haber: Şehidimiz var!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğunu duyurdu.

Melahat Ersoy
Editör
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Son dakika... MSB'den acı haber: Şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 27 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Halil İbrahim YİĞİT yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Son dakika... MSB'den acı haber: Şehidimiz var!

Son dakika... MSB'den acı haber: Şehidimiz var!Son dakika... MSB'den acı haber: Şehidimiz var!

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