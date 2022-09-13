Son dakika | MSB'den Azerbaycan halkına başsağlığı mesajı! "Her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız "

Son dakika! MSB, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında şehit olan askerlere başsağlığı mesajı yayınladı.

Emine Özfalcı
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Son dakika | MSB'den Azerbaycan halkına başsağlığı mesajı! "Her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız "

Son dakika! MSB, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında şehit olan askerlere başsağlığı mesajı yayınladı.

MSB'den gelen paylaşım şu şekilde;

"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz.

Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız! "

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