Galatasaray'ın radarındaki Diego Costa serbest kaldı!Sürükleyerek inşaata götürdüğü kıza tecavüz etti! Polis bulunması için o fotoğrafı paylaştıSon dakika... 20 Kasımdan bu yana ilk kez oldu! Euro 9 liranın altına düştüSON DAKİKA! MSB'den PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist etkisiz hale getirildiHabermetre verilerini açıkladı! İşte 2020'de en çok haber olan ünlü isimlerAmasya'dan üzen haber! Dr. Mustafa Yiğit'i koronavirüse yenik düştüMenemenspor'da Ümit Karan dönemiMersin'den büyük müjde: Bozyazı ilçesinde vaka sayıları sıfırlandı!Restoran sahibi kapıya, ''Maske takmak zorunlu değil, İçeride yemek yiyebilirsiniz'' yazdı! Müşteri de kendisi de ceza yedi...30 Aralık Çarşamba BİM kataloğu | BİM aktül yepyeni fırsatlarla karşınızda!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! MSB'den PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA! MSB'den PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SON DAKİKA! MSB'den PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan kahraman komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT