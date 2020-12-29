SON DAKİKA! MSB'den PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan kahraman komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/TDRGZxa5vS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2020