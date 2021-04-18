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  3. Son dakika | Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18:21'de Muğla (Datça) açıklarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18:21'de Muğla (Datça) açıklarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin 7.16 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise 18:21'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyururken 6.3 km derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.

Muğla'da 3.7 şiddetinde deprem! 18 Nisan Muğla'da deprem mi oldu?

Muğla'da 3.7 şiddetinde deprem! 18 Nisan Muğla'da deprem mi oldu?

Muğla'da 3.7 şiddetinde deprem! 18 Nisan Muğla'da deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımında söz konusu depremin peşinden Oniki Adalar'da saat 18.22'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; deprem 4.6 km derinlikte gerçekleşti.

Muğla'da 3.7 şiddetinde deprem! 18 Nisan Muğla'da deprem mi oldu?

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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