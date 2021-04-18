Muğla'da 3.7 şiddetinde deprem! 18 Nisan Muğla'da deprem mi oldu?

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18:21'de Muğla (Datça) açıklarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin 7.16 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise 18:21'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyururken 6.3 km derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımında söz konusu depremin peşinden Oniki Adalar'da saat 18.22'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; deprem 4.6 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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