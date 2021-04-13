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  3. Son dakika | Muğla açıklarında 5.1 şiddetinde deprem!

Son dakika | Muğla açıklarında 5.1 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 23.28'de Muğla (Datça) açıklarında 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | Muğla açıklarında 5.1 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 23.28'de Muğla (Datça) açıklarında 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. 

Depremin, 2.51 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise 23.28'de meydana gelen depremin şiddeti 5.3 olarak belirtildi.

Merkez üssü Oniki Adalar (Akdeniz) olarak açıklanan depremin 2.3 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD'ın paylaşımı:

Son dakika | Muğla açıklarında 5.1 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Muğla açıklarında 5.1 şiddetinde deprem!

Son dakika | Muğla açıklarında 5.1 şiddetinde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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