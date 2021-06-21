Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.26 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 6.23 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi saat 22.26'de gerçekleşen depremin merkez üssünü Oniki Adalar (Akdeniz) olarak duyururken, büyüklüğünü 4.0 olarak kaydetti.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.8 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

BİR DEPREM DAHA!

Kandilli Rasathanesi, Oniki Adalar (Akdeniz)'de saat 22.29'da bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Depremin şiddeti 3.4 olarak duyurulurken 6.2 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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