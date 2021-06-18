Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 19.51'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremim, yerin 17.40 km derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 19.51'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklanırken, depremin 78.6 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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