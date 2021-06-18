Son dakika | Muğla, Marmaris açıklarında 4.1 şiddetinde deprem18 Haziran 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Rus turist gelecek mi 2021? | Rusya uçuş yasağı kalktı mı? | Rusya uçuş yasağı son dakikaSon dakika | Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kararı!Deniz Atabay hastaneye mi kaldırıldı? | Deniz Atabay sağlık durumu nasıl? | Deniz Atabay kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Beyzbol sopalı saldırıya uğramıştı! Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hastaneye kaldırıldı!Onul isminin anlamı nedir, Onul ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Oğuş isminin anlamı nedir, Oğuş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İzgü isminin anlamı nedir, İzgü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ülgü isminin anlamı nedir, Ülgü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
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  3. Son dakika | Muğla, Marmaris açıklarında 4.1 şiddetinde deprem

Son dakika | Muğla, Marmaris açıklarında 4.1 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 19.51'de Muğla, Marmaris açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | Muğla, Marmaris açıklarında 4.1 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 19.51'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremim, yerin 17.40 km derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 19.51'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklanırken, depremin 78.6 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | Muğla, Marmaris açıklarında 4.1 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Muğla, Marmaris açıklarında 4.1 şiddetinde deprem

Son dakika | Muğla, Marmaris açıklarında 4.1 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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