Son dakika | Muğla Marmaris'te orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor, dumanlar göğü kapladı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Alınan bilgilere göre yangın Marmaris ilçesindeki İçmeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR Bölgeye hareket eden ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YANGIN AÇIKLAMASI Orman Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, yangının saat 10.30'da Muğla/ Marmaris - İçmeler'de çıktığı saat 10.40'ta ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi. Öte yandan bölgeye 6 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 35 arazöz sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Tayfun Altuntaş Editör muğlamarmarisorman yangını