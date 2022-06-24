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  3. Son dakika | Muğla Marmaris'teki orman yangını çıkaran kişi tutuklandı

Son dakika | Muğla Marmaris'teki orman yangını çıkaran kişi tutuklandı

Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınının çıkmasına ilişkin olarak gözaltına alınan S.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Son dakika...  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada Marmaris'teki yangına ilişkin olarak kimliği tespit edilen bir şüpheli olduğunu belirtmişti. Bakan Süleyman Soylu, yangının çıkmasına neden olan S.A.'nın 1988 doğumlu Marmaris nüfusuna kayıtlı olduğunu açıklamıştı. Gözaltına alınan şüpheli, Marmaris İlçe Jandarma komutanlığında verdiği ifadesinde suçunu itiraf etmişti. 

Son dakika | Muğla Marmaris'teki orman yangını çıkaran kişi tutuklandı

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Bugün Marmaris İlçe Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından önce Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçen zanlı S.A. Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Burada hakim karşısına çıkan S.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Son dakika | Muğla Marmaris'teki orman yangını çıkaran kişi tutuklandı

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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