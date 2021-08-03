Son dakika | Muğla orman yangını faciası! Seydikemer ve Köyceğiz'de 4 mahalle boşatıldı

Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangınlıyla mücadele karadan ve havadan sürdürülen çalışmaların yanı sıra vatandaşların desteğiyle sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle birlikte alevler yerleşim yerlerini tehdit edince Çökek ile Dereköy mahallelerinin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

VATANDAŞLAR BÖLGEDEN AYRILMAYA BAŞLADI

Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

İKİ MAHALLE DAHA BOŞALTILDI

Öte yandan Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın ise Çayhisar Mahallesi ile Zeytinalanı Mahallesi Taşdibi mevkisindeki yerleşim yerlerine yaklaşınca vatandaşların tedbir amaçlı olarak mahalleyi boşaltmaları tavsiye edildi.