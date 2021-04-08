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  3. Son dakika | Muğla'da 4.2 şiddetinde deprem!

Son dakika | Muğla'da 4.2 şiddetinde deprem!

Son dakika...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18.23'te Muğla (Datça) açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | Muğla'da 4.2 şiddetinde deprem!

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 18.23'te Muğla (Datça) açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem 7.73 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi,  depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken depremin merkez üssünü Oniki Adalar (Akdeniz) olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem, 1.3 km derinlikte meydana geldi.

Muğla'da 4.2 şiddetinde deprem!

Muğla'da 4.2 şiddetinde deprem!

Muğla'da 4.2 şiddetinde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin web sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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