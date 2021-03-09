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  3. SON DAKİKA! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

SON DAKİKA! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde TIR'la otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi... Edinilen bilgilere göre kaza saat 15.45 sularında Fethiye-Antalya Karayolu Yakabağı mevkiinde meydana geldi.  Sürücüsünün ismi öğrenişemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile yabancı plakalı GEE 0730 AC plakalı TIR çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİLER HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenemedi.

Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

 

SON DAKİKA! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybettiSON DAKİKA! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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