Son dakika | AFAD ve Kandilli açıkladı! Muğla yine sallandı Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 20:40 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi söz konusu depremin şiddetini 4.4 olarak açıkladı.

A+ A-

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 20:40 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.60 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin merkezüssü Akdeniz, büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Deprem 9.3 km derinlikte gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı: Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı: SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir. Son depremleri görmek için tıklayınız Berkem Temizel Gece Editörü muğladatça