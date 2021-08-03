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Son dakika | AFAD ve Kandilli açıkladı! Muğla yine sallandı

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 20:40 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi söz konusu depremin şiddetini 4.4 olarak açıkladı.

Son dakika | AFAD ve Kandilli açıkladı! Muğla yine sallandı

Son dakika haberi...  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 20:40 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin yerin  7.60 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin merkezüssü Akdeniz, büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. 

Deprem 9.3 km derinlikte gerçekleşti.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 şiddetinde deprem!

Son dakika | Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 şiddetinde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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