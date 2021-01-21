Son dakika haberi... Ege Denizindeki fay hareketliliği sürüyor. İzmir'in ardından bu kez de Muğla sallandı. AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 15.28'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.99 km altında meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise yerin 70.2 kilometre altında 3,4 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak açıklamaktadır.