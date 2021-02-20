SON DAKİKA! Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem meydana geldi!

AFAD'ın açıklamasına göre deprem Akdeniz açıklarında Muğla'nın Marmaris ilçesine 78.13 km uzaklıkta gerçekleşti. Söz konusu deprem yerin 19.75 kilometre altında kaydedildi. AFAD'sın çok açıklamasına göre olumsuz bir ihbar alınmadı.