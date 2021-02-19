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Son dakika: Muhammed Emin Saraç vefat etti

Son dakika haberi... Bir süre önce koronavirüse yakalanan Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'tan kötü haber geldi. Muhammed Emin Saraç yaşamını yitirdi.

Son dakika: Muhammed Emin Saraç vefat etti

Son dakika haberi... Bir süre önce koronavirüse yakalanan Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'tan kötü haber geldi.

Senelerce dini alanda talebeler yetiştiren Emin saraç hocanın hayatını kaybetmesi sevenleri üzerken devlet erkanları da dahil birçok kişi sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla taziyelerini iletti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu,  İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Muhammed Emin Saraç'ın ölümü dolayısıyla duydukları üzüntüyü yaptıkları paylaşımlarla ifade ettiler...

MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?

Muhammed Emin Saraç, Tokat´ın Erbaa kazasının Tanoba köyünde dünyaya geldi. Babası Hafız Mustafa Efendi'dir.

Muhammed Emin Saraç'ın ayrıntılı biyografisi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

Muhammed Emin Saraç kimdir? Muhamed Emin Saraç neden öldü?Muhammed Emin Saraç kimdir? Muhamed Emin Saraç neden öldü?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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