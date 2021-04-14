Son dakika | Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı!
Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra yeni parti kurma çalışmalarına başlayan ve “Memleket Hareketi”ni kuran Muharrem İnce, koronavirüse yakalanmıştı. İnce'nin Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra yeni parti kurma çalışmalarına başlayan ve “Memleket Hareketi”ni kuran Muharrem İnce koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
"Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız."
12 Nisan Pazartesi günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyuran Muharrem İnce’nin tedavisine hastanede devam edileceği öğrenildi.