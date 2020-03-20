Son dakika: Muhterem Nur hayatını kaybetti

Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden 88 yaşındaki Muhterem Nur'un vefat ettiği açıklandı.

Geçen hafta da Nur hakkında böyle bir iddia ortaya atılmış ancak kısa bir süre sonra yalanlanmıştı.

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu tedavisi gören Muhterem Nur, hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Muhterem Nur kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Öldü mü?