SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'den flaş karar: Seçimlerde aday olmayacak!
Son dakika haberi... Galatasaray'ın şu anki kulüp başkanı Mustafa Cengiz, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, önümüzdeki seçimlerde adaylık yarışına girmeyeceğini söyledi.
Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa adaylığını koymayacağını duyurdu.
Haberi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden futbol camiası ile paylaşan Mustafa Cengiz, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." ifadelerini kullandı.
20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü başkanı seçilen Mustafa Cengiz, 3 yılı aşkın süredir görevini sürdürüyordu.
May 6, 2021
Mustafa Cengiz kimdir? Nereli? Kaç yaşında?