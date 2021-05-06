Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Çocuk Nörolojisi Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Reaktif Hazırlayıcı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Güli isminin anlamı nedir, Güli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Konya'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga çıktı: 1 yaralıRaylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'den flaş karar: Seçimlerde aday olmayacak!

SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'den flaş karar: Seçimlerde aday olmayacak!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın şu anki kulüp başkanı Mustafa Cengiz, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, önümüzdeki seçimlerde adaylık yarışına girmeyeceğini söyledi.

SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'den flaş karar: Seçimlerde aday olmayacak!

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa adaylığını koymayacağını duyurdu.

Haberi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden futbol camiası ile paylaşan Mustafa Cengiz, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." ifadelerini kullandı.

20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü başkanı seçilen Mustafa Cengiz, 3 yılı aşkın süredir görevini sürdürüyordu.

 

{TITLE_STRIP}Mustafa Cengiz kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT