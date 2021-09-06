SON DAKİKA! MYK toplantısında Tanju Özcan için karar verildi!

SON DAKİKA! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında MYK toplantısında karar verildi. Özcan'ın konuk olduğu bir Youtube programında, kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadınla ilgili anlattığı anı çok konuşulmuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun mevzusu konuşulan olaya sert tepki gösterip , "Toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullanması gündem olmuştu.

"KABUL EDİLEMEZ, MYK'DA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın tepki çeken sözlerine ilişkin olarak, “Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan’ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz” açıklamasını yaptı.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NA UYARILMASI TALEP EDİLDİ!

Bugün saat 12.00'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK Toplantısı ardından Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul etmemiz ve sindirebilmemiz mümkün değil. Kendisi özür diledi, bunu dikkate alarak, yakışıksız açıklamalarda nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle sevkine oy birliği ile karar verildi" dedi.

Ahmet Hakan, kendisini hedef alan Tanju Özcan'ı sert sözlerle vurdu: Her faşist gibi sen de özür dilersen küçüleceğini mi varsayıyorsun?

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