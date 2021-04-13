SON DAKİKA... NASA fotoğraf yarışması kazananı belli oldu!

Son dakika... NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu kare, 32 fotoğraf arasından finale kalmıştı.

Tamamı astronotlar tarafından çekilen söz konusu fotoğraflar 8 Mart'ta oylamaya sunulmuştu. 32 sıra dışı fotoğraf arasındaki rekabet "earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesi üzerinden oylamaya sunulmuştu. Oylama bugün ABD yerel saatiyle 12.00'de sona erdi.

VAN GÖLÜ FOTOĞRAFI KAZANDI

NASA Earth isimli web sayfasında Van Gölü fotoğrafı en çok oyu alarak birinci seçildi. Söz konusu fotoğraf finale kalmaya hak kazandığında, "Sodalı gölün bu fotoğrafı, çeyrek finallerde oyların yüzde 94'ünü aldı ve finalde de aynısını yapmaya hazırlanıyor." ifadesine yer verilmişti.

32 FOTOĞRAF İÇİN 930 BİNDEN FAZLA OY KULLANILMIŞ

Yarışma, Türkiye'den ilgi ile takip edildi. Doğu Anadolu Bölgesinin en önemli değerlerinden biri olan ve bozulmamış doğasıyla insanları cezbeden Van Gölü'nün, uluslararası bir yarışmada gündeme gelmesi büyük yankı bulmuştu.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere, bir çok kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütü de destek çağrısında bulunmuştu.

Şehrin eko turizmine sağlayacağı katkıyı düşünen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise uzaydan fotoğrafı çeken Astronot Kate Rubins'i, resmi olarak kente davet ettiklerinin bilgisini vermişti.

(AA)