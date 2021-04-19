SON DAKİKA! NASA, Mars'ta ilk kez helikopter uçurdu!
Son dakika... Nasa'dan bir ilk daha! Mars'ta ilk kez helikopter uçuşu gerçekleştirildi!
Son dakika... Dünya'nın merakla beklediği Mars'ta helikopter uçuşunu NASA gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Ingenutiy adlı helikopter, uçuş denemesinde yüzeyden 3 metre yükselerek başarılı bir şekilde iniş yaptı.
NASA, uçuşun başarılı olduğunu belirtti. Dünya basınına konu olan tarihi anlar NASA tarafından canlı olarak yayınlandı. Mars gezegenindeki ilk uçuş Türkiye saatiyle 10:30'da gerçekleşti. Veriler ise dünyaya 3 saat sonra ulaştı.