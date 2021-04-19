SON DAKİKA! NASA, Mars'ta ilk kez helikopter uçurdu!

Son dakika... Dünya'nın merakla beklediği Mars'ta helikopter uçuşunu NASA gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Ingenutiy adlı helikopter, uçuş denemesinde yüzeyden 3 metre yükselerek başarılı bir şekilde iniş yaptı.

NASA, uçuşun başarılı olduğunu belirtti. Dünya basınına konu olan tarihi anlar NASA tarafından canlı olarak yayınlandı. Mars gezegenindeki ilk uçuş Türkiye saatiyle 10:30'da gerçekleşti. Veriler ise dünyaya 3 saat sonra ulaştı.