Son dakika | NATO liderlerinden Rusya- Ukrayna savaşı için ortak bildiri: Çin'i atışmaya barışçıl bir çözüm bulmaya davet ediyoruz

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan NATO karargahında bugün yapıldı. Rusya- Ukrayna savaşının ana gündemini oluşturduğu toplantı sonrası liderlerden ortak bildiri yayınlandı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Çin de dahil olmak üzere tüm devletleri, BM Şartı'nda yer alan egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası düzeni korumaya, Rusya'nın savaş çabalarını desteklemekten kaçınmaya ve Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı olacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz.

Çinli yetkililerinin son zamanlarda yaptığı açıklamalardan endişe duyuyoruz ve Çin'i, Kremlin'in özellikle savaş ve NATO hakkındaki yanlış söylemlerini büyütmeye son vermeye, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaya davet ediyoruz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldı.