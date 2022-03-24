Son dakika | NATO Sekreteri Stoltenberg'ten kimyasal silah açıklaması: Kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya- Ukrayna savaşında kimyasal silahların kullanılması durumunda çatışmalarının doğasının tamamen değişeceğini söyledi. Stoltenberg," Çatışmanın Avrupa'da bir savaşa, NATO ve Rusya savaşına dönmesini engellememiz lazım." diye konuştu.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi bugün Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım gösterdiği toplantı sonrası sonra kameralar karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu. Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "NATO liderleri Ukrayna'ya daha fazla destek konusunda anlaştı. Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık. Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Çin, Rus işgaline ekonomik veya askeri destek sağlamamalıdır. Çatışmanın Avrupa'da bir savaşa, NATO ve Rusya savaşına dönmesini engellememiz lazım." Detaylar gelecek... Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri