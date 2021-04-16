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Son dakika | NATO'dan Rusya'ya flaş çağrı!

NATO'dan yapılan açıklamada Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölümleriyle Kerç Boğazı'na erişimi kısıtlama planlarına ilişkin haberlerden endişe duyulduğu ifade edildi.

Son dakika | NATO'dan Rusya'ya flaş çağrı!

NATO'dan yapılan açıklamada Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölümleriyle Kerç Boğazı'na erişimi kısıtlama planlarına ilişkin haberlerden endişe duyulduğu ifade edildi.

NATO "Bu, gayrimeşru ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun örneğini teşkil edecek bir hamle olacaktır. Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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