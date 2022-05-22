Son dakika! Niğde'de feci kaza! Öğrenci otobüsü devrildi: 41 yaralı, 3 ölü!
Son dakika! Niğde'de bir öğrenci otobüsü devrildi. Kaza sonucu 41 kişi yaralanırken, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Adana-Konya yolu güzergahında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
CAN PAZARI YAŞANDI
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Güney köyü yakınlarında devrildi. Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 3'ü hayatını kaybetti, 5’i ağır 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Feci kazada Selçuk Üniversitesi öğrencileri Sude Akkuş, Ömer Faruk Küçük ve İlayda Karakoca hayata gözlerini yumdu.
Sude Akkuş'un sosyoloji, Ömer Faruk Küçük'ün mekatronik, İlayda Karakoca'nın ise sanat tarihi bölümünde öğrenim gördüğü öğrenildi.
(İHA)