Son dakika! Niğde'de feci kaza! Öğrenci otobüsü devrildi, 42 yaralı 2 ölü!

Son dakika! Niğde'de bir öğrenci otobüsü devrildi. Kaza sonucu 42 kişi yaralanırken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Adana-Konya yolu güzergahında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ, 42 YARALI

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Güney köyü yakınlarında devrildi. Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 2’si hayatını kaybetti, 5’i ağır 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.