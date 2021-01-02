Melis Sezer kimdir? Survivor 2021 Melis Sezer kaç yaşında? Nereli?Survivor 2021 tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte Survivor 2021 ünlüler takımıBodrum'da kan donduran cinayet! Genç kadın elleri kelepçeli halde ölü bulundu!Nijer'de terör saldırısı: 56 kişi hayatını kaybettiBingöl'de terör operasyonu! Mühimmat ve malzemeler ele geçirildi!Çılgın sayısal loto sonuçları 2 Ocak 2021 CumartesiValilik duyurdu: son 10 günde İzmir'e gelenler, karantinaya alınacak!Türk Kızılay Pendik şube başkanı Nurettin Beşinci'nin acı günü!Ebola salgınını keşfeden profesörden korkutan açıklama: Koronavirüsten daha kötü olacakGalatasaray 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Nijer'de terör saldırısı: 56 kişi hayatını kaybetti

Nijer'de terör saldırısı: 56 kişi hayatını kaybetti

Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijer'de terör saldırısı: 56 kişi hayatını kaybetti

Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında 56 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Nijer'de terör saldırısı: 56 kişi hayatını kaybetti

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.

Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamın yitirdi, 20 kişi yaralandı. Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı. Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT