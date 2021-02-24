SON DAKİKA! Öğretmenlerin aşılanmasına başlandı!

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs aşısında öncelikli grup arasında yer alan öğretmenlerin aşılanmasına başlandı.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu kameralar karşısında yaptıran ilk eğitimci olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, randevu alan tüm öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşı yaptırabileceklerini ifade etti.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Aşı tedarik sürecine ilişkin Sağlık Bakanlığınca gerekli planlamanın yapıldığını belirten Bakan Selçuk, bakanlığa geçtiğimiz haftalarda 1 milyon 259 bin okul çalışanının yer aldığı listenin iletildiği bilgisini ifade etti.