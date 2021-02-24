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  3. SON DAKİKA! Öğretmenlerin aşılanmasına başlandı!

SON DAKİKA! Öğretmenlerin aşılanmasına başlandı!

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs aşısında öncelikli grup arasında yer alan öğretmenlerin aşılanmasına başlandı.

SON DAKİKA! Öğretmenlerin aşılanmasına başlandı!

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs aşısında öncelikli grup arasında yer alan öğretmenlerin aşılanmasına başlandı.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu kameralar karşısında yaptıran ilk eğitimci olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, randevu alan tüm öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşı yaptırabileceklerini ifade etti.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Aşı tedarik sürecine ilişkin Sağlık Bakanlığınca gerekli planlamanın yapıldığını belirten Bakan Selçuk, bakanlığa geçtiğimiz haftalarda 1 milyon 259 bin okul çalışanının yer aldığı listenin iletildiği bilgisini ifade etti. 

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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