TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından, sınıflarda yaşanan vakalara ilişkin konuşan bakan, "Okullar açık kalmaya devam edecek" dedi. Özer, "Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak." ifadelerini kullandı. Bunun ardından "Son dakika okullar kapanacak mı 2021? MEB okullarda yüz yüze eğitim kaldırılacak mı?" sorusu merak konusu oldu. Haberimizde soru başlığına yer verdik.

MEB OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programında okulların kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Okullar sadece öğrenme alanları değildir. Çok sayıda bilişsel sayıda geliştiği bir ortamdır. 1,5 yıllık bir ara verdik. Dünya önceden hiç hazırlık yapmadığı bir döneme girdi. Öğretmenlerimiz hiç dijital tecrübeleri olmadan çok önemli emekler verdi. Okulların kapanması eğitimde fırsat eşitsizliğinin en büyük nedenlerinden biridir.

Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu."

'Okullarda koronavirüs uygulaması' konusuna da değinen Bakan Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı ile bu süreci birlikte yürütüyoruz. Öncelikle sağlık bakanlığı okulların açık olmasıyla bize bir rehber hazırladı. Aynı zamanda okulların temizliğiyle alakalı. Eski dönemlere göre bütçemizi 10 katı artırdık. Okulların temizlik, maske ihtiyaçlarını karşıladık. O paranın hala bir kısmını kullanmadık.

50 bin civarında rehber öğretmenlerimiz var. Onlar kontrolleri yapıyor. Tüm kamuoyunun gözü başka hiçbir kurumda olmadığı kadar okullarda. Türkiye Korona salgınında rasyonel önlemlerin en yaygın kullanıldığı alan okullar." dedi.

OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM KALDIRILACAK MI?

Şu an bütün sınıfları kapalı bir tane okulumuz yok diyen Mahmut Özer, "850 bin sınıfımız var, 1721 sınıfımız kapalı. Yarın bu sınıflardan açılanlar olacak." ifadelerine yer verdi.

Sistem kendi kendine kapanana kadar okulların açık kalacağını belirten Özer, "Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık kalacak. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıyor, bazı sınıflar kapatılıyor. Şu anda 3 derslik okulumuz da var 40 derslik okulda var. " dedi.

"OKULLARIMIZIN AÇIK KALMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALACAĞIZ''

Özer yüz yüze eğitime ilişkin konuşmasında, "Sürecin devam ettirilmesiyle ilgili okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alacağız." ifadelerine de yer verdi.