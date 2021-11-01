Son dakika | Okullar kapanacak mı? Bakan Fahrettin Koca, haberleri gördü, net konuştu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ,okulların kapanma ihtimalinin olduğu bir habere rastladığını dile getirerek," Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ." ifadelerini kullandı.

Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2021

KOCA: OKULLARIMIZIN KAPANMASININ ASLA GÜNDEM OLMAYACAĞINI İFADE EDİYORUZ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ekim günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada," Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı' sorusu ile müracaat edilmesinden şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak okulların açık kalacağını dile getirmişti.

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