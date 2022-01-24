Son dakika | Olağanüstü toplantıda karar verildi! RTÜK'ten Tele 1 ve FOX TV'ye para ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, olağanüstü toplandı. Toplantıda alınan kararlara göre Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle Tele 1’e yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verildi.

UĞUR DÜNDAR'IN ELEŞTİRİLERİ CEZA OLARAK DÖNDÜ

Ayrıca programın sunucusu Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de yüzde 3 idari para cezasına oyçokluğuyla hükmedildi.

DEMOKRASİ ARENASI 5 KEZ YAYINLANMAYACAK

Öte yandan RTÜK kararı uyarınca Demokrasi Arenası programı 5 kez yayınlanamayacak. Ayrıca Uğur Dündar da ne Tele1’de ne de başkaca bir kanalda program yapamayacak.

Tele1 bu yıl içinde yasanın 8/1/b bendinden bir ceza daha alırsa bu kez kanalın yayını 10 gün boyunca durdurulacak; RTÜK’ün belirlediği yayınları yapacak. Kanal üçüncü kez aynı maddeden ceza alırsa lisansı iptal edilecek.

SELÇUK TEPELİ'NİN SÖZLERİ FOX TV'Yİ YAKTI

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin programında kullandığı sözler kanala ceza olarak geri döndü. RTÜK, “toplumda özgür kanaat oluşmasını” engellediği gerekçesiyle kanala yüzde 3 idari para cezası verilmesine karar verdi.

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