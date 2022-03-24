Ünlü model aynaya bakınca tahrik oluyor! Mastürbasyon itirafı çok konuşulacak! Söylediklerini görünce ağzınız açık kalacak!Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı canlı izle | Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı Bein Sports Haber canlı yayın izle linkiTV8 canlı yayın Survivor All Star 58. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 24.Bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Camdaki Kız 36. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Mahkum 15. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle YoutubeCanlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi ardından basın toplantısı gerçekleştiriyorKocasının kadro dışı bırakılmasına katlanamadı! Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan ağır gönderme!Son Dakika | Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son Dakika | Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Son Dakika | Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Son dakika! Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Son Dakika | Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Son dakika! Terör kamplarında terörist nişanlısı ile resimleri ortaya çıkan ve  dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekil  Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı..

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iki ayrı fezleke hazırlanarak dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Son Dakika | Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT