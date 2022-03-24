Son Dakika | Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Son dakika! Terör kamplarında terörist nişanlısı ile resimleri ortaya çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekil Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı..

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iki ayrı fezleke hazırlanarak dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarttı.