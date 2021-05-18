SON DAKİKA| Ömer Çelik'ten Akşener'e tepki "Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz"

SON DAKİKA HABERİ...AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Cumhurbaşkanı hakkında kullandığı ifadeleri kınadığını belirti.

Çelik, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir." ifadelerinde bulundu.

"CUMHURBAŞKANI HEM DIŞARDAN HEM DE İÇERDEN YAPILAN SALDIRILARLA MÜCADELE EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem içerde hem de dışarda gerçekleştirilen saldırılarla mücadele yürüttüğünü ifade eden Çelik, "Gazze’den, Kudüs’ten ve Mescidi Aksa’dan bu mücadele ve Cumhurbaşkanımız için yapılan dualara şahidiz. Bu mücadeleyi veren Cumhurbaşkanımızla çocuk katili Netenyahu’yu yan yana zikretmek, ancak Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Mescidi Aksa için verdiği mücadeleye zarar vermek isteyenlerin gayreti olabilir. Sn Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleri ile görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir. Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler Filistin davasının savunulması, Mescidi Aksa ve Kudüs’ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunmasıdır" dedi.

"BU, NETANYAHU'NUN KARA PROPAGANDASINA DESTEK VERMEKTİR"

Akşener'in sözlerini eleştiren Çelik, kullanılan ifadelerin Netanyahu'ya destek vermek olduğunun altını çizdi. Ömer Çelik sözlerinde şu açıklamalarda bulundu: "Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin “Filistin düşmanlarına destek veren” bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaskanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin. Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır. Netanyahu’nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sn Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu’yu sevindirme gayretidir."

AKŞENER'İN AÇIKLAMALARI

İyi Parti Lideri Meral Akşener partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı. Akşener yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız çalışanımız olduysa, hepsinden helallik istiyoruz" sözlerine yönelik eleştirilerde bulundu. Akşener, "Daha dün iş yerleri kapanıyor diyenler abartıyor diyordun. Bugün utanmadan helallik istiyorsun" dedi.

Akşener ayrıca dünya gündemine oturan İsrail katliamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İyi Parti Lider İsrail'de yaşanan siyasi gelişmeler üzerine konuşarak "Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan Netanyahu siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu korumak için gözlerini kırpmadan saldırmaya başladı." dedi. Akşener'in açıklamalarında Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kıyaslaması AK Parti kanadında tepkilere neden oldu.