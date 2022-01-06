Son dakika | Omicron maalesef son varyant olmayacak! DSÖ'den korkutan açıklama: Virüs evrim geçirmeyi sürdürüyor!

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsün Omicron varyantına ilişkin açıklama yapıldı Açıklamada, Omicron'un son varyant olmayacağı, virüsün evrim geçirmeye devam ettiği ifade edildi. Öte yandan Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Acil Tıp alanında doçent olan Dr. Craig Spencer yaptığı açıklamada Omicron'un orijinal virüse kıyasla "farklı bir şekilde hasta ettiğini" ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamasını sürdüren Spencer, 2020 yılının Mart ayında ilk dalganın aksine, daha az hastanın oksijen tedavisine ihtiyaç duyduğunu belirterek New York City'deki bir acil servis değişimi sırasındaki deneyimine değindi ve "Fakat konuşulması gereken sorunlar bitmiş değil, Omicron hastaları farklı şekillerde etkiliyor" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS ÖNCEDEN VAR OLAN TIBBİ DURUMLARI DAHA DA KÖTÜLEŞTİRDİ

Acil servislere rekor sayıda başvuru olduğunu söyleyen Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Acil Tıp alanında doçent olan Dr. Craig Spencer, koronavirüse yakalanmayan çok sayıda hastanın da olduğunu söyledi. Koronavirüs salgınında ilk dalgaya ilişkin konuşan Spencer, "acil servislerimizde gördüğümüz tek hasta tipi koronavirüs hastalarıydı, koronavirüs, önceden var olan tıbbi durumları daha da kötüleştirdi" dedi.

Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Acil Tıp alanında doçent olan Dr. Craig Spencer konuya ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Omicron diyabetli kişilerde diyabetik ketoasidoz adı verilen hayatı tehdit eden bir durumu tetikliyor. Yaşlı insanlar, yataktan kalkamayacak kadar zayıflıyor ve yürüyemez hale geliyor. Varyant kesinlikle hafife alınmamalı. Şu anda Covid-19 hastaları ile yaşlılar ve kemoterapi gören hastalar yoğun bakımlarda yan yana tedavi ediyoruz. Bu insanlar hala büyük bir tehlikede"

VAKA SAYILARI HIZLA ARTIYOR

Bununla birlikte, resmi istatistiklerin gösterdiğine göre, geçen Pazartesi günü New York'ta Covid-19 nedeniyle 5 bin 495 kişinin hastaneye kaldırıldı. Bu sayı, iki hafta öncesine göre dört kat ve Mayıs 2020'den bu yana herhangi bir noktadan daha yüksek.

Omicron'un en yaygın varyant olduğu İngiltere'de ise geçen Cuma günü yayımlanan NHS İngiltere verilerine göre, hastalarının üçte ikisi doğrudan Covid-19 ile hastaneye kaldırıldı.