SON DAKİKA | Orman Genel Müdürlüğü: 174 orman yangınından 160'ı kontrol altına alındı!

SON DAKİKA...Orman Genel Müdürlüğü devam eden yangınlarda son durumu paylaştı.

Orman Genel Müdürlüğü: "39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 160 adedi kontrol altına alınmıştır. 6 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir"

SON DURUM

28 Temmuz- 04 Ağustos 2021 tarihleri arasında 39 ilde 174 orman yangını çıktı Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Yangınlardan 160’ının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, “5 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ekiplerimiz tarafından 98 adet kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5250 personel mücadelede görev yapmaktadır” denildi.