Son dakika | Orman yangınlarındaki son durum belli oldu! 71 yangın 57'si kontrol altında, 14 yangın devam ediyor
Orman Genel Müdürlüğü, 28-30 Temmuz tarihleri arasında çıkan 71 orman yangınından 57'sinin kontrol altına alındığını 14 orman yangına mücadelenin de sürdürüldüğü açıklandı.
Türkiye'nin 21 şehrinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürerken Orman Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından son durum hakkında açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Kahramanlarımız 28-30 Temmuz arasında çıkan 71 orman yangınından 57'sini kontrol altına aldı. Devam eden 14 orman yangınına durmadan, duraksamadan müdahalemizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kahramanlarımız 28-30 Temmuz arasında çıkan 71 orman yangınından? 57'sini kontrol altına aldı.✅— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 30, 2021
Devam eden 14 orman yangınına durmadan, duraksamadan müdahalemizi sürdürüyoruz.??#OrmanVatandır
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