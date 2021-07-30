Son dakika | Orman yangınlarındaki son durum belli oldu! 71 yangın 57'si kontrol altında, 14 yangın devam ediyor Orman Genel Müdürlüğü, 28-30 Temmuz tarihleri arasında çıkan 71 orman yangınından 57'sinin kontrol altına alındığını 14 orman yangına mücadelenin de sürdürüldüğü açıklandı.

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