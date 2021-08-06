Son dakika | Orman yangınlarından etkilenen illerde SGK prim borçları ertelendi

Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınları devam ederken vatandaşların yaralarının sarılması için de adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, " Antalya, Mersin ve Osmaniye illerinin yangından etkilenen ilçelerinde 28 Temmuz ilâ 26 Ağustos; Adana ve Muğla illerinin yangından etkilenen ilçelerinde ise 29 Temmuz ilâ 26 Ağustos arasında SGK’ya verilmesi gereken belgelerin Kuruma verilme süresi 26 Ağustos 2021’e uzatıldı” dedi.

Böylece orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını 4 ay ertelenmiş oldu. Bakan Bilgin, iş kazaları ve meslek hastalığı bildirimlerinin bu durumdan hariç tutulduğunu kaydetti.

24 AY FAİZSİZ TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Söz konusu illerdeki ödeme süresi geçmiş prim borçları, yapılandırma taksitleri ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin de 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığını söyleyen Bakan Bilgin, mücbir sebep dolayısıyla erteleme kapsamına giren borçların talep edilmesi halinde 24 ay faizsiz olarak taksitlendirilebileceğini belirtti.

Bakan Bilgin, zor durumda bulunan tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.