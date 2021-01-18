Son dakika |ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada," 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir." ifadelerine yer verildi.

2021 ÖSYM TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ERTELENEN SINAVLARIN TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yeni sınav takvimine ilişkin yaptığı açıklamada, "01.12.2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların yeni tarihleri belirlenmiştir." dedi.

Aygün sınavların yeni tarihlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu:

e-YDS 2020/13 : 20 Şubat 2021

2020-YDUS : 20 Şubat 2021

2020-ALES/2 :21 Şubat 2021

2020-DİB-MBSTS: 27 Şubat 2021

2020-YÖKDİL/2 : 28 Şubat 2021

2020-Sayıştay Yazılı : 6-7 Mart 2021

2020-DUS/STS: 7 Mart 2021

2020-KPSS DHBT: 11 Nisan 2021