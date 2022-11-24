SON DAKİKA| ÖSYM, 2023 yılı sınav takvimini açıkladı: YKS ve KPSS tarihi belli oldu

Milyonlarca adayın merakla beklediği ÖSYM 2023 yılı sınav takvimi açıklandı. ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada,"2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi’ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir. Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullandı.
ÖSYM 2023 YILI SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV TARİHLERİ
Buna göre YKS TYT oturumu 17 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.
YKS AYT ve YDT 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.
KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 23 Temmuz 2023, KPSS Alan Bilgisi 29 Temmuz 2023, KPSS ÖABT ise 06 Ağustos 2023'de yapılacak.