SON DAKİKA| ÖSYM, 2023 yılı sınav takvimini açıkladı: YKS ve KPSS tarihi belli oldu SON DAKİKA... ÖSYM, 2023 yılı sınav takvimini açıkladı. YKS ve KPSS'nin tarihi de belli oldu.

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