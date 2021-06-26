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  3. Son dakika | ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması: TYT oturumu başarıyla tamamlanmıştır

Son dakika | ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması: TYT oturumu başarıyla tamamlanmıştır

Son dakika... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumunun başarıyla tamamlandığını söyledi.

Son dakika | ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması: TYT oturumu başarıyla tamamlanmıştır

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2 milyon 600 bin adayın girdiği 2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Başkan Halis Aygün, yaptığı açıklamada," 2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır.  Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. " dedi.

Başkan Aygün, yarın yapılacak olan AYT ve YDT oturumlarına katılacak adayları başarı, sınavda görev alacak sınav görevlilerine de kolaylık diledi.

Son dakika | ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması: TYT oturumu başarıyla tamamlanmıştır

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Tayfun Altuntaş
Editör
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