Son dakika | ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması: TYT oturumu başarıyla tamamlanmıştır

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2 milyon 600 bin adayın girdiği 2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Halis Aygün, yaptığı açıklamada," 2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. " dedi.

Başkan Aygün, yarın yapılacak olan AYT ve YDT oturumlarına katılacak adayları başarı, sınavda görev alacak sınav görevlilerine de kolaylık diledi.

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