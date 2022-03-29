Son dakika | Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş'tan teravih namazı açıklaması: Camilerimizde cemaatle kılınacaktırABD'deki tahvil faizleri yükseldi, altın fiyatları sert düştü! Gram altın ve çeyrek altın kritiğin eşiğin altında! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıHande Erçel’in giydiği kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu baharı böyle karşıladıKara Tahta dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor?3 günde 3 kilo götürüyor! Kilo vermek isteyenler için mucize besin keşfedildi! Yağları cayır cayır yakmanın tam zamanı!Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Acun Ilıcalı Süper Lig'e kafayı taktı! 3 yıldız futbolcuyu Hull City'e transfer edecek!İBB Başkanı İmamoğlu'na suikast ihbarı yapıldı! Soruşturma başlatıldı!Halsey'in transparanını ağır sözlerle eleştiren Demet Akalın'ın Fıs Fıs İsmail Süleyman Yağcı'ya verdiği yanıt "Bu ne tutarsızlık" dedirtti! "Yapışacağım dudaklarına"2022 5 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları | Sağlık Bakanlığı 10 bin personel atama sonuçları 2022
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Son dakika | ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu: Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı atama sonuçları açıklandı

Son dakika | ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu: Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı atama sonuçları açıklandı

Son dakika... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son dakika | ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu: Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı atama sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede,"  15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı. 

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçları öğrenebilecekler. 

Sonuçları görmek için tıklayınız. 

Son dakika | ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu: Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı atama sonuçları açıklandı

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada ise şöyle denildi:

"15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

Son dakika | ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu: Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı atama sonuçları açıklandı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT