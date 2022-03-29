Son dakika | ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu: Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı atama sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede," 15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçları öğrenebilecekler.

Sonuçları görmek için tıklayınız.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada ise şöyle denildi:

"15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."