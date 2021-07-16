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  3. SON DAKİKA! ÖSYM Başkanı Halis Aygün: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladık!

SON DAKİKA! ÖSYM Başkanı Halis Aygün: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladık!

Son dakika... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladık.'' dedi. Adaylar 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacaklar.

SON DAKİKA! ÖSYM Başkanı Halis Aygün: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladık!

Son dakika.. 2021-YKS'ye 2 milyonun üzerinde aday başvurdu. Sınav 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulandı. Sınava katılan adaylar tercih yapabilmek için 6 Ağustos'u bekliyor. Bu yıl adaylar üniversite tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Tercih süreci beklenirken ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den  son dakika açıklama geldi. 

Aygün, sosyal medyada yaptığı açıklamada, '' 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapacaklardır. Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.'' ifadelerine yer verdi. 

SON DAKİKA! ÖSYM Başkanı Halis Aygün: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladık!

ÖSYM de tercihlere ilişkin şunları kaydetti;

''Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.''

2021-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 

SON DAKİKA! ÖSYM Başkanı Halis Aygün: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladık!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih de belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak.

SON DAKİKA! ÖSYM Başkanı Halis Aygün: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladık!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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