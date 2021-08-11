Son dakika | ÖSYM duyurdu: 2021 DGS sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
Son dakika... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 11 Ağustos'ta yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada," 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.