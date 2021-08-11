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  3. Son dakika | ÖSYM duyurdu: 2021 DGS sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Son dakika | ÖSYM duyurdu: 2021 DGS sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Son dakika... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 11 Ağustos'ta yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son dakika | ÖSYM duyurdu: 2021 DGS sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada," 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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