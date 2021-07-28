Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS sınavının açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

YKS SINAV SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarını bugün saat 07.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

İLAN EDİLEN TARİHTEN ÖNCE AÇIKLANDI

2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağının bilgisini veren Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık." dedi.

Aygün, adayların 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin hayırlı olmasını diledi.